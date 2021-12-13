Под Запорожьем водитель, которого остановили копы, схватил нож и принялся резать себя

Под Запорожьем водитель, которого остановили копы, схватил нож и принялся резать себя

Мужчину госпитализировали с резаными ранами в медучреждение.

В Запорожской области за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили водителя. Тот, сидя в салоне авто, схватил нож и начал наносить себе ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Событие произошло вчера, 12 декабря, на улице Героев Сталинграда в Мелитополе.

Правоохранители остановили авто, а во время общения обнаружили, что водитель был нетрезв.

"Во время документирования правонарушения, мужчина пошел к своему автомобилю, чтобы взять документы, и в салоне авто нанес себе ножом ранение обеих предплечий. Пострадавшему правоохранители вызвали "скорую". Медики доставили мужчину в больницу, где ему была оказана медицинская помощь", — рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о внесении материалов в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч.1 (покушение на преступление) ст. 115 (преднамеренное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") ККУ.

Также водителя могут привлечь к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Напомним, что Луцк возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 5 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.

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