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Под Запорожьем водитель насмерть сбил ребенка, который перебегал дорогу возле школы

Под Запорожьем водитель насмерть сбил ребенка, который перебегал дорогу возле школы

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Под Запорожьем водитель насмерть сбил ребенка, который перебегал дорогу возле школы

Девочка умерла в карете скорой.

В Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Водитель легковушки насмерть сбил 10-летнюю школьницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Событие произошло сегодня, 12 января, в селе Новопетровка Бердянского района возле школы по улице Центральной. 43-летний водитель легковушки "ВАЗ" сбил ребенка, который перебегал дорогу в неустановленном месте вблизи школы.

Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия в карете скорой медицинской помощи.

По результатам медицинского обследования на состояние опьянения водитель был трезв.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование, устанавливающее причины и обстоятельства дорожно- транспортного происшествия", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители сейчас разыскивают свидетелей этого ДТП.

Напомним, что Харькове на окружной дороге произошло смертельное ДТП в результате которого погибли три человека.

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