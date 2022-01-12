Под Запорожьем водитель насмерть сбил ребенка, который перебегал дорогу возле школы

Девочка умерла в карете скорой.
В Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Водитель легковушки насмерть сбил 10-летнюю школьницу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
Событие произошло сегодня, 12 января, в селе Новопетровка Бердянского района возле школы по улице Центральной. 43-летний водитель легковушки "ВАЗ" сбил ребенка, который перебегал дорогу в неустановленном месте вблизи школы.
Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия в карете скорой медицинской помощи.
По результатам медицинского обследования на состояние опьянения водитель был трезв.
"По факту ДТП открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование, устанавливающее причины и обстоятельства дорожно- транспортного происшествия", — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители сейчас разыскивают свидетелей этого ДТП.
Напомним, что Харькове на окружной дороге произошло смертельное ДТП в результате которого погибли три человека.
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