Под Запорожьем водитель сбил троих подростков, которые шли по обочине

Под Запорожьем водитель сбил троих подростков, которые шли по обочине

Нетрезвый водитель влетел в ребят, которые шли вдоль дороги.

В Мелитопольском районе Запорожской области вблизи села Константиновка произошло ДТП с участием пешеходов. Водитель автомобиля "Фольксваген" влетел в троих молодых людей, которые шли по обочине.

Об этом сообщает Depo.Запорожье.

В результате наезда серьезно пострадали двое парней 19 и 14 лет. Их доставили в больницу, и сейчас они находятся в реанимационной палате.

Медики диагностировали у пострадавших травмы, в частности, черепно-мозговые, а также переломы. По словам врачей, сейчас угрозы жизни ребят нет.

13-летняя девушка отделалась незначительными травмами. После оказания помощи медики позволили ей лечиться дома.

Водителя "Фольксвагена", который совершил наезд на подростков, проверили в медучреждении на опьянение. 38-летний житель Мелитополя оказался изрядно навеселе.

Мужчину задержали, ему грозит ответственность по ч.1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК. "Фольксваген" правоохранители изъяли.

Напомним, что в городе Чертков Тернопольской области вблизи заправки столкнулись автомобиль Volkswagen Golf и мотоцикл. В ДТП погиб 19-летний автомобилист, еще 3 человека получили травмы.

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