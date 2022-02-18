Под Запорожьем врач, обвиняемая в недиагностировании рака у пациентки, подала на нее в суд за клевету

Под Запорожьем врач, обвиняемая в недиагностировании рака у пациентки, подала на нее в суд за клевету

Девушка 1,5 года лечилась у врача, но онкозаболевания гинекологиня у нее не увидела.

В Мелитополе врач-гинеколог одного из медучреждений города подала в суд на пациентку, у которой она вовремя не обнаружила рак, и теперь женщина не сможет иметь детей.

Об этом сообщает "РИА Мелитопополь".

В Мелитополе Запорожской области произошел скандал. 27-летняя женщина, у которой вовремя не обнаружили рак, из-за чего последовали метастазы, и ей удалили органы малого таза, обвинила в халатности своего врача-гинеколога, которую посещала в течение 1,5 года.

Заведующая гинекологическим Ольга П*, фигурирующая в скандальной истории, по распоряжению мэра была отстранена от должности на время проведения служебного расследования.

Комиссия, в состав которой привлекли областных специалистов, даст оценку проведенному лечению пациентки.

Мечтала о ребенке

Надежда с мужем Андреем мечтали о детях. У женщины была обнаружена апоплексия яичников и она лечила ее 1,5 года. Надя более десяти раз делала УЗИ и только недавно ее врач Ольга П* дала ей направление на онкомаркеры. Получив результаты, врач сказала, что показатели в норме и направила Надежду в Запорожье на небольшую лапароскопическую операцию. Там у девушки обнаружили рак. Ей экстренно сделали операцию и удалили органы малого таза. Детей у Надежды теперь никогда не будет.

"Я потеряла полтора года. Именно тогда узист звонил Ольге П* и говорил, что меня нужно срочно оперировать, потому что такой случай он видел второй раз за 20 лет практики. На что П* сказала, что вытянет меня медикаментозно. В результате лечила меня гормонами, даже с зеркалом ни разу не посмотрела. У меня есть все УЗИ, все назначения, но за полтора года лечения мне не было назначено ни одного анализа на рак", — рассказывает девушка.

Метастазы ушли в желудок

В ходе операции, которую молодой женщине провели областные врачи, выяснилось, что у Надежды уже 3 стадия рака и метастазы ушли в желудок. Девушке придется до конца жизни принимать гормоны, а также проходить длительное лечение химиотерапией.

Надя заявила, что не будет судиться с врачом, потому что нет у нее ни сил, ни времени, ни денег.

Врач решила засудить онкобольную пациентку

Сейчас жители Мелитополя собирают средства на лечение Нади, а тем временем врач Ольга П* подала на нее в суд.

Она утверждает, что лечила пациентку по протоколу и не видит своей вины, поэтому подала иск в суд не только на больную раком Надю, но и городской отдел здравоохранения. Гинеколог защищает свою "репутацию" и выступает против отстранения от должности заведующей гинекологическим отделением.

Напомним, что в Закарпатской области скончалась 23-летняя беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус. Женщина была дважды вакцинирована и никогда не болела, однако у нее диагностировали 90% поражения легких. Родные покойной обвиняют медиков в халатности.

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