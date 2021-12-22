Под Запорожьем женщина так праздновала день рождение подруги, что забыла о ребенке

Под Запорожьем женщина так праздновала день рождение подруги, что забыла о ребенке

Теперь горе-мать оплатит штраф, а также попала под наблюдение соцслужб.

В Запорожской области жительница Мелитополя устроила пьянку и забыла о маленькой дочери. В это время наведалась полиция и увидев громкое застолье, где все взрослые были нетрезвыми, забрала ребенка.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Мелитопольский горрайонный суд рассмотрел дело по обвинению безработной местной жительницы в неисполнении родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП).

Согласно протоколу полиции, поступившему в суд, 2 ноября маленькую дочь женщины изъяли из семьи и поместили в детскую больницу. Отмечается, что была угроза жизни и здоровью ребенка, поскольку все взрослые в доме были нетрезвыми, а за ребенком никто не смотрел.

Мать малыша объяснила, что в тот день праздновала день рождения подруги и употребляла спиртное, но заявила, что воспитанием ребенка занимается и ухаживает по мере своих возможностей.

Суд, изучив материалы дела, назначил женщине наказание в виде штрафа 850 грн с уплатой 454 грн. судебного сбора

Напомним, что в Закарпатской области и 11-летняя девочка, забеременевшая от 46-летнего сожителя своей матери, родила ребенка. На свет явился мальчик.

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