"Под защитой брони": из трех горячих точек Украины эвакуировали еще 15 детей (фото)

Родители детей говорили, что привыкли к жизни в зоне боевых действий.

Украинское подразделение правоохранителей "Белые ангелы" эвакуировали из городов, расположенных возле линии фронта, 15 детей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как стало известно, "Белые ангелы" вывезли всех 15 детей, которые оставались в Очеретино и двух селах Марьинской общины: Елизаветовцы и Екатериновцы. В частности, эвакуироваться согласилась семья с двумя школьниками — дети в самое учебное заведение не ходили, поскольку ее уничтожили российские оккупанты.

Родители детей говорили, что привыкли к жизни в зоне боевых действий, так что полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить семью уехать.

“Теперь под защитой брони и Ангелов семья досталась безопасному месту. Они будут жить в более безопасном регионе государства. Дети будут ходить в школу, — подчеркнул Игорь Клименко.

В МВД Украины также добавили, что полицейские ежедневно возят гуманитарную помощь семьям, которые остаются в прифронтовых селах, и убеждают их уехать. Таким образом "Белые ангелы" спасли 126 детей в Донецкой области. Продолжается спасение детей из других прифронтовых населенных пунктов Донбасса, где объявлена обязательная эвакуация. На 8 ноября осталось эвакуировать 128 детей.

Напомним, что в населенных пунктах Херсонской области, которые находятся под постоянными обстрелами российских кафиров, остается проживать более 600 детей.

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