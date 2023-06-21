Под завалами домов – тела погибших: в Голой Пристане катастрофическая ситуация

С Голой Пристани Херсонской области постепенно отступают наводнения, возникшие в результате подрыва Каховской ГЭС. Впрочем, разрушение домов в подтопленных частях города катастрофическое. Под завалами остаются тела погибших.

Об этом сообщили в Голопристанской городской военной администрации.

Хотя вода постепенно спадает, но остаются частично подтопленными восточная, центральная и береговая части города. Канализационные системы этих частей Голой Пристани находятся в воде. Газо- и электроснабжение в большей части города отсутствует. Местные жители возле многоэтажных домов продолжают спасаться приготовлением пищи на кострах во дворах. В то же время, в "Восточном" районе города частично восстановлено электроснабжение.

В МВА сообщили также о ситуации в рамках Голопристанской общины. Отмечается, что в населенных пунктах Кардашинка и Коханы вместе с уменьшением воды наблюдаются большие внутренние разрушения зданий.

"В постройках на глиняной основе присутствует вымывание глины, что может вызвать разрушение зданий в дальнейшем. Мебель и бытовую технику из домов вымыло во двор. На некоторых улицах дома разрушены полностью. Сейчас ориентировочное количество разрушенных домов в этих населенных пунктах установить невозможно ", – говорится в сообщении.

В селах Большая и Малая Кардашинка уровень воды держится около одного метра на шести улицах. Село Большая Кардашинка затоплено ориентировочно на 35%. Разрушено ориентировочно 20%.

Как сообщалось, Олешки на оккупированной части Херсонщины на грани гуманитарной катастрофы. Там не работает канализация, почти всюду нет электричества и питьевой воды. Под завалами собственных домов остаются погибшие.

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