Под завалами ищут еще двух человек: полиция открыла производство из-за взрыва газа в Новой Одессе

Под завалами ищут еще двух человек: полиция открыла производство из-за взрыва газа в Новой Одессе

Из-за взрыва в многоэтажке пострадали 3 человека, один человек погиб.

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва газа в многоэтажном жилом доме в г. Новая Одесса Николаевской области.

Также читайте Взрыв в многоэтажке в Новой Одессе: каково состояние пострадавших и есть ли шансы найти людей живыми

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

ГУ Нацполиции в Николаевской области

На месте происшествия продолжают работать правоохранители и спасатели. Из-за взрыва в многоэтажке пострадали 3 человека, один человек погиб. Под завалами продолжают искать еще двух человек.

Напомним, в городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв в пятиэтажном доме: разрушены два этажа.

Также под завалами многоэтажного дома 27 ноября обнаружили тело женщины. В Николаевской ОГА добавили, что умер также пожилой мужчина, эвакуированный из соседнего подъезда.

Читайте также: