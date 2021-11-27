Под завалами ищут еще двух человек: полиция открыла производство из-за взрыва газа в Новой Одессе

Из-за взрыва в многоэтажке пострадали 3 человека, один человек погиб.
Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва газа в многоэтажном жилом доме в г. Новая Одесса Николаевской области.
Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.
Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".
На месте происшествия продолжают работать правоохранители и спасатели. Из-за взрыва в многоэтажке пострадали 3 человека, один человек погиб. Под завалами продолжают искать еще двух человек.
Напомним, в городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв в пятиэтажном доме: разрушены два этажа.
Также под завалами многоэтажного дома 27 ноября обнаружили тело женщины. В Николаевской ОГА добавили, что умер также пожилой мужчина, эвакуированный из соседнего подъезда.
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