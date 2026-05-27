Под завалами могли быть люди: очевидцы рассказали о первых минутах после удара БпЛА по Одесщине (фото)

Атака дронов на Одесщину / © Суспільне

В пригороде Одессы днем 27 мая российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру ударными беспилотниками. В результате обстрела возник масштабный пожар, повреждены магазины, почтовое отделение и автомобили, есть пострадавшие, среди которых дети.

Очевидцы рассказали, что после взрывов люди бросились помогать раненым еще до прибытия медиков.

Один из местных жителей Владислав отметил, что увидел мужчину с тяжелыми травмами и стал оказывать ему первую помощь.

«Чем смог… Снял рубашку, начал перематывать, подошли ребята, хотя бы турникет наложили. У него все в крови, несколько сквозных отверстий», — рассказал мужчина.

По его словам, пострадавший находился в сознании до момента госпитализации.

Масштабный пожар после атаки БпЛА на Одесщину / © Суспільне

Пожар на месте

Из-за атаки вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил ряд коммерческих объектов, включая зоомагазин, магазин алкогольных напитков и отделение почты. В результате пожара погибла собака.

Руководитель одного из магазинов Валентина сообщила, что работники поначалу даже не поняли, что произошло.

«Позвонили из магазина и сказали, что у нас возгорание. Они поначалу не поняли, что произошло. Мы быстро на машинах приехали сюда. Здесь уже были пожарные, скорые», — вспоминает она.

В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжали работать даже во время повторной воздушной тревоги из-за информации о возможном пребывании людей под завалами. Пожар удалось ликвидировать, однако на месте еще проверяют конструкции во избежание повторного возгорания.

Атака на Одессу 27 мая

Ранее уже говорилось, что в Одесском районе после российской атаки БпЛА количество пострадавших возросло до 11. Среди раненых — двое детей, а три человека — в тяжелом состоянии.

Днем 27 мая вражеские дроны атаковали областной центр. Попали в жилые дома и магазины.

