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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Под завалами могут быть люди: Россия массированно атаковала Харьков ракетами «Бандероль» — ОВА

В городе повреждены жилые дома, горели автомобили и помещения банка. Под завалами могут оставаться люди.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия удара по Харькову

Последствия удара по Харькову

Вечером российская армия нанесла массированный удар по Харькову, предварительно применив 10 ракет типа «Бандероль». Известно о восьми пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. 19-летний парень находится в ожоговой реанимации, еще одному мужчине проводят операцию. Остальных троих пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В Холодногорском районе зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом. В результате удара там разрушен целый подъезд. Также повреждено по меньшей мере 10 частных домов.

В Шевченковском районе российские войска попали в жилую пятиэтажку. На первом этаже дома загорелось помещение банка, также занялись шесть автомобилей. Кроме того, повреждены окна трех многоквартирных домов.

После российской атаки в Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами разрушенных построек могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что в Харькове в Холодногорском районе в результате российского удара потерпел серьезные разрушения жилой дом. Обрушился целый подъезд, на месте возник пожар.

Мы ранее информировали, что в Дарницком районе Киева беспилотник попал в жилой дом. Погибли два человека, еще не менее 11 пострадали.

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