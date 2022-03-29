Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под завалами обстрелянной оккупантами Николаевской ОГА обнаружили тела 3-х погибших

Дата публикации
Просмотры
3244
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под завалами обстрелянной оккупантами Николаевской ОГА обнаружили тела 3-х погибших

Виталий Ким

Число погибших под завалами возросло до 3-х человек.

Кафиры ракетами обстреляли Николаевскую ОГА. Число погибших под завалами возросло до 3-х человек.

Об этом сообщают спасатели.

В ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенной Николаевской ОГА извлекли тела троих погибших. 22 человека получили ранения, из них 18 вытащили из-под завалов живыми.

Напомним, что сегодня, 29 марта, армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева.

В свою очередь, в ГСЧС сообщают, что обстрел в Николаеве произошел около 08:45. Оккупанты попали в девятиэтажное административное здание. Произошло разрушение центральной секции здания от девятого до первого этажа.

"По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов высвобождены 17 пострадавших и переданы медикам. Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте происшествия",- говорится в сообщении.

Следующая публикация