Под завалами обстрелянной оккупантами Николаевской ОГА обнаружили тела 3-х погибших

Число погибших под завалами возросло до 3-х человек.

Кафиры ракетами обстреляли Николаевскую ОГА. Число погибших под завалами возросло до 3-х человек.

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Об этом сообщают спасатели.

В ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенной Николаевской ОГА извлекли тела троих погибших. 22 человека получили ранения, из них 18 вытащили из-под завалов живыми.

Напомним, что сегодня, 29 марта, армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева.

В свою очередь, в ГСЧС сообщают, что обстрел в Николаеве произошел около 08:45. Оккупанты попали в девятиэтажное административное здание. Произошло разрушение центральной секции здания от девятого до первого этажа.

"По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов высвобождены 17 пострадавших и переданы медикам. Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте происшествия",- говорится в сообщении.