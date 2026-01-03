Под завалами в Харькове обнаружили тело женщины: идет поисково-спасательная операция

Атака на Харьков / © Харьковская областная прокуратура

В Харькове при разборе завалов после вражеского удара спасатели обнаружили тело женщины. По предварительной информации, погибшая может быть матерью мальчика, ранее погибшего в результате атаки.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается. Информацию об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов . Окончательные данные о личности погибшего и количестве пострадавших уточняются.

Хронология террора

Удар произошел 2 января около 14:30. По данным следствия, вооруженные силы РФ выпустили по Киевскому району города две ракеты. Предварительно установлено, что это были баллистические ракеты типа "Искандер", почти не оставляющие времени на реакцию систем ПВО.

По информации ГСЧС, удар нанес масштабные разрушения: