Под завалами в Турции погибла украинка с двумя сыновьями (фото)

Во время землетрясения в Турции погибла 46-летняя запорожка Юлия Петрова и ее двое сыновей. Захару было 10 лет, а Матвею - 5 лет.

Об этом "Суспильному" сообщил отец погибшей Юлии – Сергей Петров.

"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но сегодня нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами", — говорит он.

По словам Петрова, его дочь с сыновьями несколько месяцев назад переехали к родственникам в город Антакья провинции Хатай. К слову, ее муж военнослужащий лечился от ранения в Запорожье. Затем планировал ехать в Турцию, чтобы помочь в поисках жены и детей.

Юлия Петрова и ее двое сыновей Захар и Макар. Фото: из личного архива Сергея Петрова

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Впрочем, за ним были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6.

По последним данным, в Турции и Сирии обнаружили более 33 тысяч погибших. Тысячи спасателей разбирают завалы в пострадавших регионах и пытаются найти выживших.

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