Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под завалами в Турции погибла украинка с двумя сыновьями (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2354
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под завалами в Турции погибла украинка с двумя сыновьями (фото)

Фото: Associated Press

Ее муж – военнослужащий.

Во время землетрясения в Турции погибла 46-летняя запорожка Юлия Петрова и ее двое сыновей. Захару было 10 лет, а Матвею - 5 лет.

Об этом "Суспильному" сообщил отец погибшей Юлии – Сергей Петров.

"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но сегодня нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами", — говорит он.

По словам Петрова, его дочь с сыновьями несколько месяцев назад переехали к родственникам в город Антакья провинции Хатай. К слову, ее муж военнослужащий лечился от ранения в Запорожье. Затем планировал ехать в Турцию, чтобы помочь в поисках жены и детей.

Юлия Петрова и ее двое сыновей Захар и Макар. Фото: из личного архива Сергея Петрова / ©
Юлия Петрова и ее двое сыновей Захар и Макар. Фото: из личного архива Сергея Петрова

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Впрочем, за ним были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6.

По последним данным, в Турции и Сирии обнаружили более 33 тысяч погибших. Тысячи спасателей разбирают завалы в пострадавших регионах и пытаются найти выживших.

Читайте также:

Землетрясение силой 500 атомных бомб: апокалипсис в Турции убил более 25 тысяч человек

Землетрясение силой 500 атомных бомб: апокалипсис в Турции убил более 25 тысяч человек

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2354
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация