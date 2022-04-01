Под завалами здания Николаевской ОГА обнаружили еще четырех погибших: количество жертв уж 28

Под завалами здания Николаевской ОГА обнаружили еще четырех погибших: количество жертв уж 28

Спасатели разбирают завалы и продолжают искать под ними людей.

Под завалами здания Николаевской ОГА обнаружили еще четырех погибших: количество жертв уже насчитывает 28 человек.

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Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Николаевской области.

По состоянию на 10:50 1 апреля под завалами здания Николаевской ОГА, обнаружены тела еще четырех жертв ракетного удара. Так, общее количество погибших в результате обстрела оккупантами админздания в Николаеве возросло до 28 человек.

Напомним, 29 марта около 08:45 в результате обстрела и попадания крылатой ракеты в девятиэтажном здании Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции от 9 до 1 этажа без последующего горения.

Большинству работающих в ОВА чудом удалось спастись, это от 50 до 100 человек. Ранее сообщалось о 24 погибших в результате попадания ракеты в здание ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла этот удар очень коварно: в то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.