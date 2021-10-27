Под жемовой ямой — нефтебаза: адвокаты Ильи Кивы объяснили, почему аренда стоила более миллиона

Под жемовой ямой — нефтебаза: адвокаты Ильи Кивы объяснили, почему аренда стоила более миллиона

В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда было рассмотрено ходатайство о возобновлении судебного следствия по делу о конфискованном у народного депутата необоснованном активе.

В среду, 27 октября, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердили решение суда первой инстанции, согласно которому у народного депутата Ильи Кивы конфисковали 1,25 млн гривен как необоснованный актив от якобы аренды жемовой ямы.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Центр противодействия коррупции".

Во время судебного заседания адвокаты Ильи Кивы заявили, что стоимость аренды ямы в несколько десятков раз выше из-за якобы расположенного там подземного хранилища. В своем ходатайстве они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы (подземных резервуаров для нефтепродуктов), допросить свидетеля и провести экспертизу.

Также читайте Кива сдал экзамен на адвоката: какие привилегии он может получить

Однако, как установили судьи, в договоре аренды жемовой ямы, который подписывал Илья Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов.

Апелляционная палата ВАКС оставила ходатайство без удовлетворения и поддержала решение первой инстанции.

Напомним, видео со стрельбой из автомата, которую устроил в день убийства Степана Бандеры народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, стало поводом для возбуждения уголовного производства.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку