Под Житомиром четверо детей неделю сидели дома без матери, пока та гуляла в соседнем районе

Под Житомиром четверо детей неделю сидели дома без матери, пока та гуляла в соседнем районе

Женщину нашли в соседнем районе в нетрезвом состоянии.

В Новоград-Волынском районе Житомирской области полицейские разыскали мать, которая исчезла из дома на неделю оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

В полицию обратилась 14-летняя жительница Новоград-Волынского района и сообщила, что несколько дней назад ее мать ушла из дома, оставив ее и еще трех ее младших сестер самих.

38-летняя мать девочки — хорошо знакома правоохранителям, она состоит на учете социальных служб, и только в этом году ювенальные инспекторы имели два десятка поводов по недосмотру за детьми. Она уже неоднократно оставляла несовершеннолетних дочерей в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама развлекалась в разных компаниях.

Последний раз мать оставила детей на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям. 14-летняя девочка сама ухаживала за младшими сестрами и заботилась об их питании.

"Полицейские вместе с социальными работниками разыскали женщину в соседнем районе. На момент встречи она находилась в нетрезвом состоянии. Сейчас ее вернули домой и обязали заботиться о детях. В то же время социальные службы приняли семью в сопровождении, а полицейские вдруг подняли вопрос о лишении ее родительских прав", — отметили в полиции.

Напомним, что в Нежине Черниговской области ребенок упал и получил сотрясение мозга, пока мать выпивала с подругами. 8-месячного младенца забрали в больницу.

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