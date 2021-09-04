Под Житомиром международный автобус врезался в АвтоВАЗ и загорелся: есть погибшие и десятки пострадавших (фото)

Под Житомиром международный автобус врезался в АвтоВАЗ и загорелся: есть погибшие и десятки пострадавших (фото)

Водитель автобуса перевозил пассажиров из Польши в Мариуполь.

В Житомирской области ночью 4 сентября случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие — на дороге столкнулись автобус и АвтоВАЗ. В результате аварии один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось около 04:20 недалеко от поселка Стрибеж на трассе Киев — Чоп. Там на проезжей части столкнулись автобус Neoplan и АвтоВАЗ. Предварительно, 30-летний водитель общественного транспорта, который вез пассажиров из Польши, врезался в грузовой автомобиль. После чего автобус загорелся.

В момент происшествия в салоне Neoplan находились 25 человек — все граждане нашей страны. В результате столкновения погиб второй водитель автобуса. Кроме того, пострадали 11 пассажиров — их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

"Предварительная правовая квалификация события — ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в страшном ДТП, которое произошло в Кировоградской области рано утром 1 сентября, погибла мать троих детей Мария Хивренко.

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