Под Житомиром молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону в доме

Девушку госпитализировали в больницу.

В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку. В этот момент она находилась в доме и разговаривала по мобильному телефону.

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О событии сообщает ZhitomirNews.com

Вчера, 8 июня, в селе Малый Кривотин Емильчинского района молния ударила 15-летнюю девушку в доме во время разговора по мобильному телефону.

Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней степени тяжести.

В этом году на Житомирщине это уже второй подобный случай. Ранее от удара молнии пострадал 42-летний житель Житомирского района.

Напомним, что в Красная Поляна Харьковской области местного жителя во время работы на огороде убила молния.

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