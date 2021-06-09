Под Житомиром молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону в доме

Девушку госпитализировали в больницу.
В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку. В этот момент она находилась в доме и разговаривала по мобильному телефону.
О событии сообщает ZhitomirNews.com
Вчера, 8 июня, в селе Малый Кривотин Емильчинского района молния ударила 15-летнюю девушку в доме во время разговора по мобильному телефону.
Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней степени тяжести.
В этом году на Житомирщине это уже второй подобный случай. Ранее от удара молнии пострадал 42-летний житель Житомирского района.
Напомним, что в Красная Поляна Харьковской области местного жителя во время работы на огороде убила молния.