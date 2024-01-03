Под Житомиром произошла масштабная авария: столкнулись пять автомобилей – что известно

Под Житомиром из-за ДТП движение транспорта затруднено.
Под Житомиром утром 3 января произошла масштабная авария – движение транспорта по трассе Киев-Чоп затруднено.
Об этом сообщает патрульная полиция Житомирской области.
ДТП произошло около 9 часов, 3 января, на 142 км автодороги М-06 Киев — Чоп (объездная города Житомира, вблизи села Солнечное), с участием пяти авто. Обошлось без жертв.
Движение транспорта частично затруднено в обоих направлениях, организовано реверсивное движение.
Водителей просят планировать маршрут поездки с учетом этой информации.
Напомним, во Львовской области перевернулся грузовик с краном, движение частично заблокировано.
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