Под Житомиром с переломанным черепом нашли работника Львовского университета

На обочине дороги под Житомиром обнаружили львовянина, лаборанта кафедры ядерной физики ЛНУ им.И. Франко, Степана Бильченко с переломанным черепом. Он скрылся 7 февраля.

Об этом сообщили в общественной организации Gender Stream.

"7 февраля во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00 утра похитили Степана Бильченко. Об этом сообщил сосед Степана. На следующий день его нашли на обочине дороги под Житомиром в тяжелом состоянии. Диагноз: отек мозга, перелом основания черепа, гематома. Его случайно заметил быстрый водитель", — сказал он.

В организации рассказали, что сейчас ведется уголовное расследование, а также семья Степана, в частности его мама, собирает средства на его лечение.

В Gender Stream также сообщили, что Степан Бильченко исполнял обязанности монитора по преступлениям, вызванным ненавистью к ЛГБТКИ+-лицам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США президент страны Дональд Трамп упразднил "гендер" и разрешил только два пола мужскую и женскую.

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