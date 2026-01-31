Под Житомиром военный ТЦК открыл огонь во время спора с гражданскими (видео)

Полиция расследует стрельбу с участием военного ТЦК

В Житомирской области произошла стрельба во время конфликта между военным ТЦК и местными жителями.

Видео конфликта распространили местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел в поселке Новогуйвинское под Житомиром. На кадрах видно, что мужчина в форме ссорится с мужчиной постарше, а затем хватает его за шею. К военному подбегают стоящие рядом женщины и полицейский и оттягивают. Тот вдруг достает пистолет и открывает огонь.

Реакция полиции

В полиции рассказали обстоятельства стрельбы в Житомирском районе.

По словам стражей порядка, утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской громаде, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие. Как следствие — возникла шарпанина, во время которой военный выстрелил из имевшего при себе стартового пистолета.

«Находившиеся на месте происшествия полицейские прекратили конфликт. Никакому гражданскому лицу телесных повреждений не было. Все участники происшествия установлены. По этому факту сейчас идет проверка, в рамках которой будет предоставлена окончательная правовая квалификация события», — заверили в полиции.

Житомирский областной ТЦК и СП инцидент пока не комментировал.

