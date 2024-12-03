Подача заявлений о репарациях за любые преступления России станет доступной в 2025 году — Федоров

Всего будет запущено 45 категорий.

Украинцы смогут подавать заявления о возмещении ущерба, нанесенного Россией, уже в следующем году.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В первой половине 2025 года планируется запуск всех 45 категорий заявлений в международный Реестр убытков для Украины.

По словам Федорова, в эти категории будут входить:

репарации за повреждение или уничтожение жилья;

компенсации за вред жизни и здоровью;

заявления об уничтоженных автомобилях;

ущерб из-за вынужденного покидания дома.

Сбор данных в Реестр проходит с апреля 2024 года. Больше всего заявлений уже поступило из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Основные причины обращений включают боевые действия во фронтовых и прифронтовых зонах, артиллерийские обстрелы, воздушные атаки, оккупацию населенных пунктов и разрушение Каховской ГЭС.

"Если вы или ваши родные пострадали от действий России — подавайте заявления в международный Реестр убытков через портал Дія. Мир должен знать все о преступлениях страны-террориста", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 декабря забронировать сотрудников можно только онлайн через "Дію".

Читайте также: