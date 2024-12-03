Подача заявлений о репарациях за любые преступления России станет доступной в 2025 году — Федоров

Всего будет запущено 45 категорий.
Украинцы смогут подавать заявления о возмещении ущерба, нанесенного Россией, уже в следующем году.
Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В первой половине 2025 года планируется запуск всех 45 категорий заявлений в международный Реестр убытков для Украины.
По словам Федорова, в эти категории будут входить:
- репарации за повреждение или уничтожение жилья;
- компенсации за вред жизни и здоровью;
- заявления об уничтоженных автомобилях;
- ущерб из-за вынужденного покидания дома.
Сбор данных в Реестр проходит с апреля 2024 года. Больше всего заявлений уже поступило из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Основные причины обращений включают боевые действия во фронтовых и прифронтовых зонах, артиллерийские обстрелы, воздушные атаки, оккупацию населенных пунктов и разрушение Каховской ГЭС.
"Если вы или ваши родные пострадали от действий России — подавайте заявления в международный Реестр убытков через портал Дія. Мир должен знать все о преступлениях страны-террориста", — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 декабря забронировать сотрудников можно только онлайн через "Дію".
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