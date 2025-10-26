Подача заявок на отсрочку с 1 ноября: в Минобороны объяснили, как это будет работать

Мобилизация продолжается / © ТСН

Значительная часть текущей отсрочки будет автоматически продолжена. Для этого человеку не придется делать ничего — при условии, что его отсрочку можно подтвердить, опираясь на государственные реестры.

Об этом в эфире «Мы — Украина» заявил глава цифровых проектов Минобороны Мстислав Баник.

«Первое — значительная часть текущих отсрочек будет автоматически продлена. Что это значит? Это значит, если человек, неважно, в „Резерв+“ или в бумаге в ТЦК, получал отсрочку несколько месяцев назад, в августе, то если система автоматически может проверить, до сих пор эти причины получения отсрочки там, наличие трех несовершеннолетних детей или инвалидность и тому подобное», — объяснил он.

«Если эти основания до сих пор действуют, значит, отсрочка будет продлена автоматически. Не надо никуда идти, не нужно собирать документы, обращаться, стоять в очередях, ничего не нужно делать. На следующей неделе люди, у которых могут быть продлены отсрочки, получат соответствующее уведомление в „Резерв+“. И когда отсрочка будет продлена, то человек получит уведомление, что отсрочка была автоматически продлена», — добавил он.

Напомним, Министерство обороны Украины запускает бета-тестирование двух новых видов отсрочок от службы в армии в сервисе «Резерв+».

Отмечается, что получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью. Для получения отсрочки этим категориям необходимо подать соответствующий запрос в «Резерв+». После этого система проверит основания в государственных реестрах. В случае подтверждения будет предоставлена отсрочка.

