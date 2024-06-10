Подальше от ОК "Юг": Гуменюк снова перевели на другую должность после огласки, однако есть нюанс

Наталья Гуменюк, которая в апреле 2024-го была отстранена от руководства Центром стратегических коммуникаций Сил обороны юга, и которая впоследствии получила должность заместителя начальника, вновь переведена после огласки общественности.

Об этом говорится в сообщении журналистки Ан Жюлак 10 июня.

По словам Ан Жюлак, теперь должность Натальи Гуменюк не предусматривает коммуникаций с журналистами и общественностью, однако, где именно будет работать бывшая руководительница Центром стратегических коммуникаций Сил обороны юга, не сообщают.

"Она пробыла в должности заместитель руководителя коммуникаций сутки. Ее сняли после огласки, спасибо "Медиарух", Институт Массовой Информации (ИМИ), Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, "Телевидение Торонто", "Детектор медиа". Также спасибо людям изнутри управления которые в третий раз (!) помогли ответственным принять правильное решение", — говорится в сообщении журналистки.

Согласно информации журналиста Игоря Лаченкова, Гуменюк действительно пробыла в должности заместительницы руководительницы коммуникаций сутки и была снята после огласки.

"Но совок не понимает, что надо начать увольнять, а не переводить с должности на должность", — написал Игорь Лаченков в Телеграмм-канале "Лачен пишет".

Относительно новых назначений на должность по коммуникациям ОК пока речь не идет.

"Я не уполномочена говорить на какую должность ее перевели. Я пыталась убедить определенных людей из коммуникаций Сил обороны, что они должны выйти с каким-то внятным заявлением, у меня не получилось. Документов не видела, информацию подтвердили из разных источников и в ГШ, и в ОК мне и еще нескольким людям.

Учитывая ситуацию, считаю, что Силы обороны заинтересованы, чтобы это был человек/люди, понимающие важность нормальной коммуникации с журналистами и общественностью. И — важность присутствия военкоров на фронте и в селах, где враг совершает преступления", говорится в сообщении журналистки Ан Жюлак.

Что известно о деятельности и увольнении Натальи Гуменюк

Напомним, как ранее сообщали СМИ, к назначению Натальи Гуменюк на должность заместителя начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг" причастна экс-замминистра обороны Анна Маляр. Она занимается связями с общественностью главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее ТСН.ua уже писал, что после многочисленных жалоб представителей СМИ Генштаб ВСУ уволил Наталию Гуменюк с должности главы ОК Юг. Это произошло после того, как ряд украинских и международных медийщиков обвинил Гуменюк в некомпетентности и безосновательном препятствии работе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.