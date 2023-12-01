Подари новогоднее чудо детям Героев

Сегодня стартовал новогодний проект SOCAR совместно с благотворительной платформой dobro.ua и фондом «Дети Героев». В рамках инициативы будут собираться средства на подарки детям, потерявшим своих родителей.

Новогодние праздники – время удивительных эмоций и событий. С детства каждый из нас ждал этих дней, чтобы заглянуть под елку и провести долгожданные вечера в кругу близких.

Но война изменила всё.

Большое количество людей сейчас далеко от своих родных и ждут их возвращения с поля боя. К сожалению, есть и те семьи, которые больше не смогут собраться за праздничным столом все вместе из-за потери самых родных на войне.

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Особенно сложно потери испытывают дети. Им нужна особая поддержка, внимание и забота. Именно поэтому уже второй раз SOCAR совместно с благотворительной платформой dobro.ua и фондом Дети Героев воплощают новогоднюю инициативу, направленную на поздравление детей Героев.

Чтобы присоединиться и создать новогоднее чудо для малышей, приобретите в сети SOCAR особую открытку с рисунками детей, на которых они изобразили свои мечты. Открытку можно оставить себе на память или написать теплые новогодние пожелания ребенку и положить ее в специальный почтовый ящик на АЗК. SOCAR гарантированно доставит ваше поздравление маленькому адресату! Деньги от продажи благотворительных товаров будут направлены на проект поддержки детей Героев.

Цель SOCAR – поздравить сотни деток, но благодаря вашим вкладам их количество может увеличиться. Давайте делать добро вместе!