"Подарки для большой семьи": на Львовщине разоблачили попытку ввоза iPhone на 1,5 млн грн

iPhone

В пункте пропуска «Шегини» пограничники 7-го Карпатского отряда вместе с оперативниками пресекли попытку перемещения iPhone без надлежащего декларирования.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время осмотра автомобиля Mercedes, который ехал из Швеции в Ровно, среди личных вещей водителя нашли 18 iPhone различных моделей. В частности, 15 из них принадлежали к новейшей серии iPhone 17.

За рулем находился 36-летний гражданин Украины. На вопрос пограничников он ответил, что телефоны предназначались «как подарки для большой семьи». Однако ни один из гаджетов не был задекларирован в установленном порядке.

Факт правонарушения задокументировали. По предварительным оценкам, стоимость обнаруженных смартфонов составляет около 1,5 миллиона гривен. Телефоны изъяли, а материалы передали для дальнейшего рассмотрения.

