ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

"Подарки для большой семьи": на Львовщине разоблачили попытку ввоза iPhone на 1,5 млн грн

Пограничники обнаружили партию iPhone стоимостью до 1,5 млн грн.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
iPhone

iPhone

В пункте пропуска «Шегини» пограничники 7-го Карпатского отряда вместе с оперативниками пресекли попытку перемещения iPhone без надлежащего декларирования.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время осмотра автомобиля Mercedes, который ехал из Швеции в Ровно, среди личных вещей водителя нашли 18 iPhone различных моделей. В частности, 15 из них принадлежали к новейшей серии iPhone 17.

За рулем находился 36-летний гражданин Украины. На вопрос пограничников он ответил, что телефоны предназначались «как подарки для большой семьи». Однако ни один из гаджетов не был задекларирован в установленном порядке.

Факт правонарушения задокументировали. По предварительным оценкам, стоимость обнаруженных смартфонов составляет около 1,5 миллиона гривен. Телефоны изъяли, а материалы передали для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, украинские таможенники предотвратили попытку незаконно вывезти валюту из Украины в Канаду.

Дата публикации
Количество просмотров
25
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie