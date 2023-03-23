Подарки, которые нельзя передаривать, если вы не хотите навлечь на себя неприятности

Наши предки верили, что какие-либо подарки передаривать нельзя, ведь эти вещи несут в себе особую энергию. Дело в том, что раньше подарки чаще всего делали своими руками, вкладывая в них частицу чувств и эмоций. Поэтому предметы "заряжались" положительной энергией и могли служить как талисманы для привлечения счастья и благополучия. Передарив подарок, человек терял всю энергетику. Даже считалось, что тот, кому отдали эту вещь, тоже не будет испытывать счастья.

Сегодня подарки почти не создают своими руками. Теперь их просто ищут в магазине, поэтому успевают подержать в руках совсем мало времени. Чтобы "зарядить" вещь положительной энергией этого недостаточно. Но и их не всегда следует передаривать. Эзотерики считают, что даже такие предметы несут в себе определенную энергетику. Вместе с ними человек получает благословение Вселенной. А поэтому, отказавшись от подарка, будто посылает сигнал, что не хочет быть счастливым.

Что передаривать можно

Какие подарки можно передаровывать? / Фото: Pexels

Есть такие подарки, которые вы можете передаривать и не страшиться навлечь на себя проблемы:

вещи, передаваемые в наследство от поколения к поколению – однако следует отметить, что их следует передаривать в пределах семьи;

подарок, который подарили для проформы – если человек просто зашел в ближайший магазин и купил любую вещь, она не несет в себе никакой энергетики;

подарки от незнакомцев.

Даже ненужные вещи, которые вам подарили, нельзя выбрасывать. Лучше отдайте их на благотворительность или подарите новому человеку. Если остался чек, можете даже вернуть предмет в магазин, чтобы поменять там то, что вам больше подходит.

Как передаривать подарок правильно

Если вдруг вам нужно подарить свой подарок, обязательно делайте это от души, с искренними эмоциями и положительными чувствами.

Желательно, чтобы человек, которому вы отдаете вещь, не догадался о том, что он дарован. Также не стоит передаровывать те вещи, которые давно стоят в вашем доме – они успели "впитать" в себя энергетику дома.

Полностью замените упаковку, ленту и открытку. Так подарок получит новую индивидуальность и принесет вам и новому владельцу только позитив.