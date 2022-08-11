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"Подарки" мариупольцам от оккупантов: россияне привязывают гранаты к дверям

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"Подарки" мариупольцам от оккупантов: россияне привязывают гранаты к дверям

Фото: Мариупольский городской совет.

Во времена оккупированном Мариуполе российские захватчики покидают взрывоопасные предметы по всему городу.

Армия агрессорки России оставляет гранаты не только посреди улиц или во дворах, а на детских площадках и даже привязанными к дверям домов.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Россияне, несмотря на обещания, до сих пор не разминировали город. Хотя и обещали делать это быстро. Именно поэтому в мэре просят людей, которые находятся в городе, внимательно передвигаться по улицам и дворам, а также не приближаться к неизвестным предметам.

"Так оккупанты "ответственно" относятся к разминированию. Жизнь мариупольцев для них ничего не стоит. Призываем жителей быть внимательными", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, что в Мариуполе проводят скрытую мобилизацию : людям посылают сообщения с предложением работы.

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