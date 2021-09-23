"Подарки не возвращают": в Днепре ребенок пошел гулять на площадку с драгоценностями мамы и отдал их

Сейчас мама мальчика пытается найти родителей ребенка, который забрал украшения.
В Днепре мальчик пошел гулять на площадку с драгоценностями мамы. На улице он вручил украшении своему другу, которого теперь никто не может найти.
Об инциденте женщина написала в социальных сетях.
Как выяснилось, происшествие случилось 20 сентября на одной из детских площадок. 5-летний мальчик пришел к друзьям с коробочкой, в которой были два кольца, браслет и серьги. Украшения он впоследствии подарил другому мальчику.
"Пытались найти этого мальчика на площадке, но не получилось. Уважаемые родители, обратите, пожалуйста, внимание, приносил ли ваш ребенок домой что-то из украшений. Для меня это очень важно", — написала женщина.
В комментариях к публикации пользователи с юмором сообщили, что "подарки не возвращают". Однако большинство родителей все же акцентируют внимание на том, что необходимо следить за тем, с чем ребенок выходит на улицу и какими вещами играет дома.
- Чужое не приносит добра, если не было дано с добрыми намерениями.
- Моему сыну тоже пять лет. Гулять ходит с огромным рюкзаком, в котором море игрушек. На площадке все дети играют и меняются игрушками. Мы с мамами следим, кто и какие взял, чтобы вернуть хозяину.
- Самое интересное, что тот мальчик мог уже с кем-то поменяться...
Напомним, что в Днепре на онлайн-доске объявлений появилась публикация, где продают котенка за 50 тысяч гривен.