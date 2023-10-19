Подарков на 30 млн гривен всего за месяц: НАПК выявило очередного военкома-коррупционера одесского ТЦК

В НАПК выясняют, каким образом во время войны взлетело состояние жены, матери, сына и тещи одесского военкома.

Только в течение августа 2022 члены семьи начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) Одессы Вячеслава Кушнерова подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн гривен. Всего НАПК выявило признаки незаконного обогащения у военкома на почти 47 миллионов гривен.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило об этом 19 октября со ссылкой на информацию из материалов уголовного производства, а также мониторинга образа жизни Кушнерова.

Во время великой войны состояние взлетело во всей семье военкома

В мае 2022 года супруги военкома стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв.м стоимостью 600 тысяч гривен, которую через год продали за 7,56 млн гривен.

Впоследствии супруга Кушнерова приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн гривен, который впоследствии был продан за два миллиона.

В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв. в Овидиопольском районе Одесской области, оценен в миллион гривен.

По информации НАПК, полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Теща военкома за последние несколько лет приобрела квартиру в Лиманском районе Одесской области за более 300 тыс. гривен, а также автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. гривен. Хотя в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн гривен, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля.

А раньше теща Кушнерова купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн гривен, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн гривен.

Только за месяц – 30 миллионов

В августе 2022 года в семье военкома сделали друг другу подарков на общую сумму 30 млн гривен, о чем свидетельствуют данные из реестра нотариальных действий, хотя не имели для этого достаточных официальных доходов.

Сын военкома стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв.м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривен и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще почти за полмиллиона гривен, также не имея на это достаточных денежных активов, сформированных из законных источников.

В 2018 году сын военкома совершил покупку, стоимость которой значительно превышала его тогдашние официальные доходы, а именно – приобрел у начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн, который впоследствии перепродал.

"Во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно – согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения указанных объектов недвижимого имущества и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов", – говорится в заявлении НАПК.

В настоящее время агентство направило материалы по Вячеславу Кушнерову в СУ ГУНП в Николаевской области для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и осуществление досудебного расследования с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Напомним, военнослужащий Одесского военкомата помогал депутатам и их родственникам избежать мобилизации. Как это осуществлялось и сколько стоила процедура, читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: