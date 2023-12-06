Подарок на Николая и винтик больше не "за жизнь": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

В среду, 6 декабря, предателя Украины, экс-нардепа Илью Киву обнаружили мертвым в Подмосковье.

Украинцы сразу отреагировали на эту новость шквалом забавных мемов. Лучшие из них собрал ТСН.ua.

Шутка о винтике

В Сети сегодня больше всего шуток о "маленьком винтике". Мы напомним читателям, откуда "растут ноги" этой шутки. Дело в том, что в 2021 году Илья Кива защитил научную диссертацию, после чего разразился огромный скандал.

На одной из встреч с журналистами Кива и сказал свою знаменитую фразу о том, что он "маленький винтик"