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Подарок на Николая и винтик больше не "за жизнь": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
4023
Время на прочтение
2 мин
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Подарок на Николая и винтик больше не "за жизнь": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

Соцсети взорвались мемами после ликвидации коллаборанта Кивы / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua собрал лучшие мемы о ликвидации предателя и коллаборанта Кивы.

В среду, 6 декабря, предателя Украины, экс-нардепа Илью Киву обнаружили мертвым в Подмосковье.

Украинцы сразу отреагировали на эту новость шквалом забавных мемов. Лучшие из них собрал ТСН.ua.

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Шутка о винтике

В Сети сегодня больше всего шуток о "маленьком винтике". Мы напомним читателям, откуда "растут ноги" этой шутки. Дело в том, что в 2021 году Илья Кива защитил научную диссертацию, после чего разразился огромный скандал.

На одной из встреч с журналистами Кива и сказал свою знаменитую фразу о том, что он "маленький винтик"

Украинцы сегодня вспомнили это, сделав кучу мемов.

Источник: t.me/memorshinska / ©
Источник: t.me/memorshinska
Источник t.me/skldn / © Фото из социальных сетей
Источник t.me/skldn / Фото: Фото из социальных сетей
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Подарок на Николая

Также украинцы отметили, что сегодня впервые страна отмечает День Святого Николая по новому календарю, поэтому подарок на праздники получился особенным.

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Вся лента – в киви

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Источник: t.me/baba_i_kit / ©
Источник: t.me/baba_i_kit
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

В Сети уже даже в шутку предполагают, кто стоит за ликвидацией.

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"Человек года" по версии соцсетей

Сегодня журнал Time назвал "Человеком года" певицу Тейлор Свифт. Однако украинцы не согласились с таким решением.

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До своего бегства в РФ Кива был нардепом от пророссийской партии "Оппозиционная платформа — При жизни".

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А в 2014 году предатель вообще находился в составе "Правого сектора" и даже иногда говорил правильные вещи. Карма – она такая.

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Украинцы согласились с архивным видеообращением Кивы "о большом празднике для украинцев".

А мы напомним, что мест на концерте Кобзона хватит для всех окупантов и коллаборантов.

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Дата публикации
Просмотры
4023
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