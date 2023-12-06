Подарок на Николая и винтик больше не "за жизнь": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

ТСН.ua собрал лучшие мемы о ликвидации предателя и коллаборанта Кивы.
В среду, 6 декабря, предателя Украины, экс-нардепа Илью Киву обнаружили мертвым в Подмосковье.
Украинцы сразу отреагировали на эту новость шквалом забавных мемов. Лучшие из них собрал ТСН.ua.
Шутка о винтике
В Сети сегодня больше всего шуток о "маленьком винтике". Мы напомним читателям, откуда "растут ноги" этой шутки. Дело в том, что в 2021 году Илья Кива защитил научную диссертацию, после чего разразился огромный скандал.
На одной из встреч с журналистами Кива и сказал свою знаменитую фразу о том, что он "маленький винтик"
Украинцы сегодня вспомнили это, сделав кучу мемов.
Подарок на Николая
Также украинцы отметили, что сегодня впервые страна отмечает День Святого Николая по новому календарю, поэтому подарок на праздники получился особенным.
Вся лента – в киви
В Сети уже даже в шутку предполагают, кто стоит за ликвидацией.
"Человек года" по версии соцсетей
Сегодня журнал Time назвал "Человеком года" певицу Тейлор Свифт. Однако украинцы не согласились с таким решением.
До своего бегства в РФ Кива был нардепом от пророссийской партии "Оппозиционная платформа — При жизни".
А в 2014 году предатель вообще находился в составе "Правого сектора" и даже иногда говорил правильные вещи. Карма – она такая.
Украинцы согласились с архивным видеообращением Кивы "о большом празднике для украинцев".
А мы напомним, что мест на концерте Кобзона хватит для всех окупантов и коллаборантов.