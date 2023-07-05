Подарок от Бога: заместитель командира "Азова" Паламар во второй раз стал отцом

У супругов уже есть сын Лукьян, родившийся в Мариуполе в 2016 году.

В семье украинского военного, заместителя командира "Азова" Святослава Паламара (Калины) и его жены Антонины родилась дочь.

Об этом сообщает Ассоциация семей защитников "Азовстали".

2 июля в Тернополе в семье заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара, который после российского плена временно интернирован в Турцию, и его жены Антонины родилась дочь. Девочку назвали Квитославой.

В комментарии тернопольскому телеканалу ІНТБ Антонина Паламар назвала рождение дочери "подарком от Бога".

Антонина Паламар / Фото: ІНТБ

"Он очень счастлив", – говорит Антонина.

Жена "Калины" рассказала, что имеет возможность периодически переписываться с мужем. О рождении дочери Святослав также узнал по телефону.

Святослав и Антонина стали родителями уже во второй раз. У супругов уже есть сын Лукьян, родившийся в Мариуполе в 2016 году. Под окнами роддома он ждет сестренку вместе с дедушкой. Пока папа в Турции, он считает, что является в семье главным.

Семья встречает Антонину с роддома, пока муж интернирован в Турции

"Они очень хотят поскорее вернуться домой. Поэтому мы (семья защитников "Азовстали". – Ред.) отказались от встречи с ними, чтобы это повлияло на обмен", – отмечает жена "азовца".

Напомним, что 3 октября 2022 года в Турции командиры-защитники "Азовстали" встретились со своими семьями.

В сентябре 2022-го Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пятеро командиров-защитников Мариуполя; будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

Раньше мы писали, почему командиры "Азова" отказались встречаться со своими семьями.

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