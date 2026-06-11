"Подарок" от РФ: 19-летний украинец подозревается в убийстве военного

Вероятный агент РФ

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19-летний житель Полтавщины подозревается в причастности к убийству украинского военного. По данным следствия, его завербовали российские спецслужбы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как установили милиционеры, парень получил задание через Telegram. За 5 тысяч гривен он должен был организовать отравление 23-летнего морского пехотинца.

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Россияне действовали через фейковый аккаунт девушки: вошли в доверие к военному и предложили прислать «подарок».

Ресовые доказательства

«Следуя указаниям куратора, подозреваемый приобрел бутылку крепкого алкоголя, ввел в нее ядовитую смесь на основе метадона и отправил по почте в Житомир», — рассказали в ведомстве.

Военный получил ее и выпил алкоголь. Через несколько дней он умер в реанимации от отравления.

Парня задержали по месту жительства, решается вопрос о мере пресечения. Следователи также выясняют, кто еще может быть причастен к этому преступлению.

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Речь идет о подозрении, поэтому окончательное решение должен принять суд.

Ранее СБУ задержала 18-летнего киевлянина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы и корректировке массированной атаки на Киев 24 мая. По данным следствия, он собирал информацию о последствиях ударов и передавал ее куратору из РФ для подготовки новых атак. Юношу завербовали через Telegram, где он искал «легкие деньги». Он также отмечал на картах маршруты передвижения украинской военной техники. Его задержали на следующий день после обстрела. Подозреваемому грозит пожизненное заключение за государственную измену.

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