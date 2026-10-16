Подарок Путину: почему Трамп сделал Украину козлом отпущения, открыто став на сторону России

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Трамп окончательно стал на сторону Путина. Очередные обвинения президента США в адрес Украины, конечно, можно пытаться объяснить приближающимися 3 ноября промежуточными выборами в Конгресс. На фоне рекордно низких рейтингов как самого Трампа, так и республиканцев, рискующих потерять большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате, действующая американская администрация пытается переложить ответственность за собственные ошибки на других.

И козлом отпущения Трамп и его команда решили сделать именно Украину. Нас обвиняют в росте цен на дизель на американских заправках, дефиците оружия на складах Пентагона, нежелании подписывать капитуляционный «мир» с Путиным и т.д. По информации Financial Times, США даже предлагали Европе разблокировать часть замороженных в Бельгии активов российского Центробанка и передать их новой финансовой структуре под контролем Америки. Это, по словам спецпредставителей Виткоффа и Кушнера, якобы должно подтолкнуть Путина к возобновлению переговоров.

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Так же, как задобрить главу Кремля должна была дизельная сделка с Трампом и соответствующее снятие санкций. В уступках Кремлю Вашингтон пошел еще дальше, ограничив обмен разведданными с Украиной, не всегда теперь предупреждая о пусках российской баллистики и работу Starshield (военной версии спутниковой связи SpaceX/Starlink). При этом Илон Маск и команда Трампа долго перекладывали друг на друга ответственность, пока Reuters, ссылаясь на двух американских и одного западного чиновника, не сообщил, что приказ об ограничении работы Starshield для Украины поступил из Белого дома.

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Американские СМИ обращают внимание, что на открытое сотрудничество с Путиным Трамп пошел после их последнего телефонного разговора 9 октября. Что же президент США услышал от Кремля? Читайте в материале ТСН.ua.

Принуждение Украины к капитуляции: что делала команда Трампа

ТСН.ua уже писал, что Трамп и его ближайшее окружение никогда не симпатизировали Украине. Впервые это ярко проявилось в конце февраля прошлого года, когда Зеленский приехал в Вашингтон. Трамп и его команда набросились на украинского президента, обвиняя в неблагодарности и упрекая отсутствие карт в войне с Россией. Тогда многие видели в этом скандале игру Трампа на публику, закрывая глаза на его подлинное мировоззрение.

Действующий президент США неоднократно повторял, что Украине не нужно было начинать войну против значительно большей по масштабам и ресурсам России. И говорил он это так, будто Украина первая напала на Россию. Более того, в прошлом году американская администрация даже была готова признать временно оккупированный Крым российским для достижения соглашения с Кремлем. Об этом американские СМИ писали уже после того, как у Трампа впервые заблокировали обмен разведданными с Украиной, чтобы заставить Киев дать согласие на начало переговоров с Москвой без предварительного установления режима прекращения огня.

Также в июле прошлого года, когда появился натовский механизм закупок американского оружия PURL на средства европейских и других союзников Украины, Пентагон заявил о приостановлении военной помощи Киеву, предусмотренной еще при президентстве Байдена, ссылаясь на сокращение американских запасов. Это произошло после первой военной кампании США и Израиля против Ирана в июне 2025 года. Сегодняшние заявления американского президента, что это военная помощь Украине при президентстве Байдена истощила вооруженные запасы Пентагона, а не вторая проигранная Трампом война против Ирана, откровенная ложь.

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Баллотируясь второй раз в 2024 году, Трамп обещал завершить войну России против Украины за 24 часа еще до вступления в должность. После инаугурации в 2025 году администрация США прекратила военную помощь Украине, впервые заблокировала обмен разведданными, а глава Пентагона Пит Гегсет отказался от руководящей роли в контактной группе Рамштайн. В августе прошлого года Трамп провел саммит с Путиным на Аляске, после чего Вашингтон потребовал от Украины территориальных уступок в обмен на получение американских гарантий безопасности.

«На протяжении всего своего президентства Трамп относился к Украине с глубоким скептицизмом, изображая Зеленского как препятствие, а Путина как потенциального партнера», — отмечает The New York Times в статье о том, как менялась поддержка Украины при президентстве Трампа.

Только один звонок: выборы и рейтинги

Неделю назад, когда украинская и европейская переговорные команды приехали в гольф-клуб Стива Виткоффа в Майами обсудить условия возобновления переговоров с россиянами, Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с Путиным. Именно после этого американский президент объявил о снятии санкций с российского дизеля и его экспорте в США и на мировые рынки. А чуть позже Украина перестала получать полную информацию о пусках российской баллистики, а работа Starshield была ограничена.

«Жаль, что мы теряем сильного партнера. Больно, когда президент Трамп становится на другую сторону — не наша. Если ты (США за Трампа — Ред.) посередине, то оставаться посередине, а не становиться на неправильную сторону. Я думаю, что его советники ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его не в том направлении. Это не та сторона истории, которая правильна», — сказал Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, добавив, что чувствует себя преданным.

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Также Зеленский приказал возобновить удары по российским НПЗ, невзирая на неоднократные ультимативные требования Трампа их прекратить. Воспользовавшись ограничением предоставления Киеву разведывательных данных, Россия усилила свои удары по гражданским и энергообъектам Украины. По данным ООН, в сентябре количество гражданских жертв в Украине из-за ударов российских ракет и беспилотников выросло на 85%. Однако, похоже, что Трампу, который озабочен лишь тем, как не предстать перед вторым импичментом, безразлично.

«Теперь если вы говорите мне, что Зеленский снова бьет по нефтеперерабатывающим заводам, то все, что он делает, — это повышает мировые цены на нефть. Я считаю, что это позор. Есть много других целей, по которым можно наносить удары», — заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Также американский президент предположил, что мирное соглашение с Россией, если и будет заключено, уже без Зеленского, еще раз призвав провести в Украине выборы. При этом Трамп никоим образом не упомянул о том, на какое количество односторонних уступок он уже пошел лишь ради того, чтобы получить согласие Путина на переговоры. Более того, по информации Reuters, американская администрация также рассматривает возможность ослабления санкций против российского теневого флота.

Анализируя последние решения Трампа, который уже открыто принял сторону Путина, эксперты обращают внимание, что все это произошло после последнего телефонного звонка президента США и главы Кремля. Что такое Путин мог сказать Трампу? Мнения аналитиков по этому поводу сильно разделились: от угроз Путина эскалировать войну на Ближнем Востоке до предложения Кремлем многомиллиардных экономических соглашений, которые могут обогатить семью и окружение действующего президента США. Некоторые обращают внимание и на мировоззрение Трампа, которое тяготеет к таким диктаторам, как Путин и Си Цзиньпин.

Правы и те, кто обращает внимание на рекордно низкие рейтинги одобрения Трампа в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Цены на заправки и инфляция остаются основными факторами недовольства американцев политикой действующего президента. Однако это не повод заключать сделки с военным преступником Путиным, пытаясь снизить цены на заправках. Хотя, может, это еще не конец. По словам президента Зеленского, после дизельного мы можем увидеть и другие энергетические соглашения США с Россией.

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