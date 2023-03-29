Подать документы на поступление в ВУЗ в 2023 году можно будет онлайн: правила

Для подтверждения выбора места учебы достаточно будет определиться в личном электронном кабинете поступающего.

Подать документы на поступление в вузы Украины и подтвердить выбор учебного заведения во время вступительной кампании 2023 года можно будет онлайн.

О новых правилах приема документов для поступления сообщили в Минобразования.

Там объяснили, что ключевым инструментом вступительной кампании-2023 становится личный электронный кабинет поступающего. Он позволяет быстро, в любом месте и в любое время внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные экзамены в вузы, так и на участие в конкурсном отборе.

"Для подтверждения выбора места учебы достаточно будет определиться в личном электронном кабинете поступающего", — отметили в МОН.

Чтобы получить профессиональное высшее образование за бюджетные деньги поступающие будут сдавать творческий конкурс (для определенного перечня специальностей) или проходить собеседование по одному или двум предметам.

Абитуриенты, обучающиеся на контрактной форме, должны подать мотивационные письма.

Будущие бакалавры художественных и спортивных специальностей должны сдать творческий конкурс.

Все остальные будущие студенты бакалавриата, а также магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления должны предоставить результаты национального мультипредметного теста.

Поступающих в магистратуру будут защитывать по результатам:

единого вступительного экзамена;

единого профессионального вступительного испытания;

профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.

Льготные категории в 2023 году остаются неизменными, в частности – для жителей временно оккупированных территорий. Зарегистрированные на таких территориях поступающие смогут пройти процедуры поступления дистанционно и заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала учебного процесса.

Со льготами для жителей из территорий активных боевых действий Минобразования и Миньюст планируют определиться в мае. Ведь все зависит от военно-политической ситуации в Украине.

Напомним, в 2023 году абитуриенты снова вместо ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест. Он будет длиться 180 минут, состоять из двух обязательных предметов (украинский язык и математика) и одного из предметов по выбору. Три экзамена будут проходить в один день.

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