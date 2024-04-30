Подборка актуальных военных вакансий от рекрутинговой компании Lobby X

Компания предлагает множество направлений.
Украинская компания Lobby X продолжает рекрутировать в Сила обороны и обнародовала очередную подборку актуальных военных вакансий.
Информацией поделились в своем Telegram-канале.
Сфера IT:
- аналитик техподдержки информационных систем в Отдельный специальный центр электронной поддержки;
- руководитель ИТ в направлении 12 отдельного отряда спецназначения;
- все IT-вакансии по ссылке.
РЕБ/РЭР:
- оператор РЭБ до 44 ОМБр;
- оператор РЭБ в ССО;
- все РЕБ/РЭР вакансии по ссылке.
Авиация:
- старший авиационный техник-инструктор в 38 Учебный центр Воздушных Сил;
- авиационный механик до 3 БрОП "Спартан";
- все авиационные вакансии по ссылке.
Артиллерия:
- номер обслуживания артиллерийской батареи до 71 ЕЕБр;
- артиллерист в специальный полк “Rangers”;
- все артиллерийские вакансии по ссылке.
- БПЛА:
- пилот-оператор БПЛА до 412 отдельного батальона беспилотных систем 101 ОБРО ГШ;
- оператор БПЛА в батальон беспилотных систем 54 ОМБр;
- все вакансии по ссылке.
Связь:
- телефонист-линейный смотритель к взводу связи 11 отдельного батальона специального назначения 112 ОБрТрО;
- радиотелефонист к 416 отдельному стрелковому батальону;
- все вакансии по ссылке.
Зенит:
- стрелок-зенитчик до 47 ОМБр;
- стрелок-зенитчик до 405 отдельного стрелкового батальона 32 ОМБр;
- все вакансии зенитчиков по ссылке.
Командование:
- командир взвода десантно-штурмовой роты до 37 ОБрМП;
- командир стрелкового взвода в батальон 108 ОБрТрО;
- все вакансии по ссылке.
Логистика
- такелажник в Сила логистики;
- эксперт по складской логистике в Сила обороны;
- все логистические вакансии по ссылке.
Медицина:
- фельдшер в 13 государственный пожарно-спасательный отряд ГСЧС;
- терапевт до 3 ОШБр;
- все медицинские вакансии по ссылке.
Механизация:
- номер обслуживания БМП до 56 отдельного батальона 104 ОБрТрО;
- механик-водитель в танковый батальон 43 ОМБр;
- все вакансии по ссылке.
МНС:
- офицер группы психологического сопровождения к 2 механизированному батальону К-2 54 ОМБр;
- капеллан в 37 отдельную бригаду связи;
- все МПЗ вакансии по ссылке.
Обучение:
- инструктор по боевой подготовке в подразделение связи НГУ;
- офицер отдела организации учебного процесса в Сила ТрО;
- все вакансии по ссылке.
Прессслужба:
- SMM-менеджер в ОПБр;
- офицер службы по связям с общественностью до 81 ОАеМБр;
- все вакансии по ссылке.
Пехота:
- военнослужащий со знанием испанского языка к 2 Интернациональному Легиону;
- гранатометчик до 515 отдельный батальон специального назначения 1 ОБрСПп;
- все вакансии по ссылке.
Ремонт:
- механик до 126 ОБрТрО;
- старший механик до 109 отдельного батальона 109 ОБрТрО;
- все вакансии по ссылке.
Разведка:
- разведчик до 244 отдельного батальона 112 ОБрТрО;
- дешифровщик разведывательных материалов до 18 Славянской бригады;
- все вакансии по ссылке.
Разминирование:
- начальник отделения пиротехнических работ в 2 Специальный центр быстрого реагирования ГСЧС;
- сапер до 250 отдельного батальона 114 ОБрТрО;
- все вакансии по ссылке.
Снайпинг:
- стрелок-снайпер до 190 отдельного батальона 123 ОБрТрО;
- стрелок-снайпер до 225 отдельного штурмового батальона;
- все вакансии по ссылке.
Судоходство:
- судовой механик-моторист к Речному дивизиону ВМС;
- рулевой-сигнальщик к Речному дивизиону ВМС;
- все вакансии по ссылке.
Транспорт:
- тракторист к 23 инженерно-позиционному полку;
- водитель-электрик до 112 ОБрТрО;
- все транспортные вакансии по ссылке.
Штаб:
- начальник финансово-экономической службы в 129 отдельного батальона 112 ОБрТрО;
- бухгалтер по первичной документации (учет материалов) до 46 ОАеМБр;
- все штабные вакансии по ссылке.
Другое:
- сапожник-портной к Силам Логистики;
- кочегар до 128 ОГШБр;
- все вакансии по ссылке.
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