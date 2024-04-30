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Подборка актуальных военных вакансий от рекрутинговой компании Lobby X

Подборка актуальных военных вакансий от рекрутинговой компании Lobby X

Актуальные военные вакансии от Lobby X. Фото: Генштаб ВСУ

Компания предлагает множество направлений.

Украинская компания Lobby X продолжает рекрутировать в Сила обороны и обнародовала очередную подборку актуальных военных вакансий.

Информацией поделились в своем Telegram-канале.

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