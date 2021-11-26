Подборка кинопремьер на Киевстар ТВ: самые свежие триллеры, комедии и фэнтези за 2020-2021 годы

Триллер или комедия, драма или фэнтези – каждый выбирает себе кино по вкусу. Однако, если среди актеров – Джейсон Стейтем, Лиам Ниссон или Николас Кейдж, а фильмы – вот-вот с премьер в кинотеатрах прошлого и этого года – это точно намек на то, что стоит заглянуть на платформу онлайн-телевидения Киевстар ТВ и посмотреть несколько новинок в недавно пополненной последними премьерами библиотеке.

В этой подборке от Киевстар ТВ специально для ТСН.ua вы точно найдете, какую историю посмотреть, чтобы насладиться романтическими приключениями в предвкушении праздника, а какую для заряда адреналином и драйвовыми эмоциями до конца этого года!

Криминальное "чтиво"

"Гнев человеческий"

Инкассаторы американской компании "FORTICO" страдают от постоянных ограблений. Во время очередного нападения преступники убивают двух работников и случайного свидетеля, который оказался сыном Патрика Хилла – главного героя фильма. После этого мужчина устраивается в эту инкассаторскую компанию и во время первой попытки ограбления уничтожает всех нападающих. Ситуацию усложняет "крот" среди работников, разоблачить которого нелегко. Главная цель Патрика – месть, которая не заставит себя ждать. Смотрите огненно-взрывной фильм на Киевстаре ТВ.

"Ледовый дрифт"

В регионе постоянной мерзлоты и ужасного холода происходит трагедия – подземный взрыв на шахте, поэтому теперь под угрозой жизни 26 оказавшихся под завалами шахтеров. Джим Голденрод готовит спасательную операцию вместе с лучшим водителем всего северного региона Майком и механиком Гюрти. Против них: расстояние в 500 километров, 33-тонные грузовики, сплошной лед, ужасный холод и наемные убийцы, готовые на все, чтобы скрыть правду. Сможет ли Джим с командой добраться до пострадавших, не провалиться под лед и отбиться от киллеров – смотрите в увлекательном боевике.

"Пороховой коктейль"

Во время просмотра этого фильма вам будет казаться, что Сэм – это Джон Уик, только в юбке. Безжалостная киллерка, которая со стволами обращается лучше чем с кастрюлями, словом – вся в маму. Взяв очередной заказ девушка понимает, что ситуация изменилась, поэтому решает идти против босса, чем ставит под угрозу собственную жизнь. Чтобы убрать бунтарку, ее заказчик "натравил" на нее сразу несколько десятков крепких убийц. Спасать жизнь Сэм помогает мама и несколько боевых подружек с пистолетами. Смотрите на Киевстар ТВ, удастся ли хрупким девочкам противостоять группе наемников?

"Клуб Наклдаст"

"Наклдаст" – закрытый бойцовский клуб, в стенах которого прописано только одно правило: "Ломай кости, пускай кровь, главное – это должно быть зрелищно". Чтобы подчеркнуть свою статусность, местные правохранители приходят насладиться жестокими и безжалостными боями участников не на жизнь, а на смерть. Во время внезапной облавы полиция обнаружила семь уровней, заваленных телами бойцов и только одного уцелевшего. Но кто он? Искусный и жестокий убийца или просто счастливчик?

"Цикада 3301: Квест для хакера"

Все ли мы знаем о людях, которых встречаем каждый день? Конор Блэк – на первый взгляд неприметный бармен, а на самом деле – гениальный хакер, частенько засиживающийся в Даркнете и может слить туда любую информацию о каждом. Однажды в темной сети он получает файл, под кодом CICADA 3301. Открывать его – было большой ошибкой, ведь с тех пор Конор становится участником квеста, организованного неуловимыми айтишниками и каждый, кто дошел до конца в этой игре – бесследно исчез. Конор берется за это дело только с одной целью – уничтожить неизвестных организаторов навсегда.

"Защитник"

Джим – профессиональный снайпер, мастерски владеющий винтовкой даже с завязанными глазами. На пенсии мужчина решает наконец-то пожить для себя в мире и покое, но его планы резко меняет случайная встреча. Проезжая вдоль границы с Мексикой, мужчина встречает двух беглецов – маму с сыном. За ними пятками гонятся бандиты из наркокортеля только с одной целью – убить обоих. Джим не колеблясь давит на крючок и подстреливает нескольких преступников, но в этой буче мать мальчика получает смертельное ранение. Теперь мужчина вместе с малышом – основная цель десятков головорезов, поэтому все, что ему остается – самостоятельно уничтожить банду, а отдых подождет.

Большие аферы

"Красавица на драйве"

Красавица Линда – прекрасная девушка, однако она не способна контролировать собственные эмоции, поэтому если ее хоть немного разозлить – это может закончиться травматологией. Освоить себя девушке помогают передовые технологии и несколько десятков датчиков на теле. Однажды неизвестные взрывают квартиру вместе с парнем Линды. Теперь безудержная ярость, с которой девушка боролась всю жизнь, делает ее могучим и опасным врагом. Линда хочет отыскать убийц и отправить их на тот свет, и теперь она ничего не будет сдерживать.

"Афера по-голливудски"

Голливудские ленты известны по всему миру, но не все из них бывают успешными. Макс Бербер – продюсер-неудачник, ведь провалил свой последний фильм и теперь должен боссу мафии сумасшедшую сумму, иначе тот угрожает прикончить киношника. Надеяться на свой продюсерский талант – бесполезно. На съемках Макс становится свидетелем трагической гибели известного актера, застраховавшегося на кругленькую сумму. Бербер решает, что это его шанс и придумывает грандиозную аферу: найти актера и случайно убить его во время фейковых съемок, чтобы получить страховую выплату. Но и здесь неудача: отобранный им главный герой оказался неожиданно живущим.

"Аферистка"

Марла Грейсон – наглая и хваткая аферистка, зарабатывающая на махинациях миллионы. Используя пробелы в законах, женщина оформляет попечительство над одинокими пенсионерами, отправляет их в дом престарелых и спокойно распродает все их имущество. Марла обвела вокруг пальца уже не один десяток стариков, но "акульи зубы" Грейсон обломала Дженнифер Питерсон. Бабка оказалась еще тем орешком, несмотря на одиночество, при жизни Дженнифер обзавелась очень влиятельными друзьями, которые не станут церемониться с наглой аферисткой.

Комедии для всей семьи

"Питер Пен и Алиса в стране чудес"

История двух маленьких мечтателей – Алисы и Питера. Сестра мечтает поскорее повзрослеть, а брат – открывать новые миры. Они жили с родителями в уютном домике в лесу и были совершенно счастливы. Но в семье начались проблемы: их папа Джек задолжал большие деньги и не в силах их вернуть, Алису забирают в приют, а Питер уходит из дома. Единственное, что остается у детей – их мечты. Смотрите фильм на Киевстар ТВ, чтобы узнать, куда приведет детей их богатое воображение и какие чудеса ждут их в Стране Чудес.

"Пончары. Глобальное округление"

Оп и Эд – забавные пушистики, круглые как пончики и мягкие, как хомячки. Однажды пончариков затягивает в петлю, где они узнают, что весь их род полностью исчезнет в 1835 году. Чтобы не допустить этого, Оп и Эд отправляются в путешествие во времени, чтобы предотвратить исчезновение своего вида. Их ждут увлекательные приключения, встречи с динозаврами и квардрокоптерами и десятки испытаний. Чем закончится путешествие эпохами и смогут ли двое смельчаков изменить ход истории – смотрите в мультфильме "Пончары. Глобальное округление".

"Бешеная свадьба-3"

Глава семьи Василий Сердюк, едва успев прийти в себя после свадьбы старшей дочери, узнает о женитьбе самого младшего в семье – сына Захара. Надежды отца на то, что он выберет обычную девочку из села, разбились о жестокую реальность, ведь невеста парня, красавица Рада – дочь цыганского барона! Невестку не оценили ни мать, ни отец, но выбора нет – любовь не знает предела. Выдержит ли сердце и двор Василия цыганский колорит – смотрите в любимой украинской комедии "Бешеная свадьба-3".

Мистические приключения

"Квант времени"

Рой Палвер – заложник непонятной временной аномалии. Он как бы существует в компьютерной игре с нескончаемыми жизнями. Роя убивали уже несколько сот раз всеми возможными способами, после чего мужчина снова просыпался и все повторялось. В попытках получить ответ, почему он застрял во временной петле и за что его убивают, Рой выясняет, что к этому причастен полковник Вентор. Единственная возможность все изменить – опередить убийц и уничтожить их раньше. Удастся ли Рою разорвать этот замкнутый круг, смотрите в фильме "Квант времени" на Киевстар ТВ.

"Узники страны привидений"

Могучие привидения похищают любимую внучку уважаемого губернатора. Смельчаков, которые отважились отправиться в город привидений – не находят. Приходится направить на миссию по спасению кровавого грабителя, который во время ограбления банка убил невинных людей. Чтобы бандит случайно не убежал, на него надевают костюм со взрывчаткой и дают всего пять дней на поиски, иначе герой взлетит на воздух. Перспектива – погибнуть от неизвестной силы или от взрывчатого костюма – откровенно, так себе, но другого пути нет. О том, как герой будет вырываться из этого замкнутого круга и выполнять свою миссию – в боевике-триллере "Узники привидений" на Киевстар ТВ.

"Тихое место-2"

Продолжение мега-успешной ленты, собравшей в прокате 340 миллионов долларов! Главное правило – ни одного звука. Землю оккупировали неизвестные ранее пришельцы, ориентирующиеся исключительно на звук. Единственная цель мутантов – уничтожить все живое. Семья Эббот уже потеряла отца и дом, поэтому Эвелин с двумя маленькими детьми и первенцем на руках вынуждены отправиться в неизвестность, ежесекундно ожидая смертельную встречу. Но более опасными для героев становятся выжившие, ведь борясь за жизнь, люди сошли с ума и превратились в жестоких и безжалостных убийц. Вокруг все враги, миссия – выжить и победить чужеземцев.

Смотри эти и больше фильмов в специальной подборке кинопремьер на Киевстар ТВ.