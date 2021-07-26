Подброшенный ребенок во Львове: почему сейчас никто не может усыновить маленькую Лилию

Подброшенный ребенок во Львове: почему сейчас никто не может усыновить маленькую Лилию

Усыновление девочки станет возможным только через два месяца.

На прошлой неделе во Львове подбросили девочку в родильное отделение 3-й городской больницы, что на ул. Рапопорта. Ее назвали Лилей. Еще несколько дней девочка будет находиться в палате интенсивной терапии, а дальше будут решать — оставить в родильном или перевести в другую больницу

На учет для усыновления ее смогут поставить через два месяца. И то в случае, если не появится мама.

Об этом Тvoemisto.tv рассказал руководитель службы по делам детей Львовского горсовета Ростислав Тымкив.

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Как отметил руководитель управления, вполне вероятно, что через несколько дней ее переведут в городскую детскую больницу на Орлика для проведения дополнительных анализов и только после этого ее могут забрать в детский дом.

По его словам, по закону, после того, как ребенка "нашли", должно пройти два месяца. То есть, усыновление девочки станет возможным через два месяца. Но в случае, если не появится мать ребенка. Если так будет, Служба по делам детей будет рассматривать этот случай и определять — возвращать ребенка в семью или нет.

"В Службу по делам детей после публикаций в соцсетях и СМИ поступают звонки от женщин, мужчин, супружеских пар, они хотят того или иного ребенка усыновить. И подчеркивают, что хотят уже. Это невозможно и противозаконно. Все происходит, как говорится, в порядке очереди. Но ситуация такова, что большинство хотят усыновить детей маленьких — до трех, и даже желательно до годовалого возраста. Часто родителей, которые хотят усыновить, втрое больше детей, подлежащих усыновлению", — говорит Ростислав Тымкив.

Как уточнил начальник службы по делам детей Львовской ОГА Владимир Лис, если родители намерены и желают усыновить ребенка, прежде всего нужно:

• обратиться в Службу по делам детей по месту жительства (не регистрации) с соответствующим заявлением;

• пройти акт обследования жилищно-бытовых условий;

• предоставить перечень необходимых документов — справку о полном медицинском осмотре, справку из органов внутренних дел, что нет судимости и справку о доходах;

• пройти соответствующее обучение.

Только после этого будущих родителей могут зарегистрировать в качестве кандидатов в усыновители. Причем родители могут указывать, какого возраста дети у них в приоритете.

Если в этом районе таких детей нет, они могут обратиться в любую службу по делам детей области или страны для подбора детей на усыновление.

Все дети, которых можно усыновить, находятся на сайте Министерства социальной политики Украины.

Напомним, во Львове во роддом подбросили новорожденного ребенка. Младенца оставили завернутым в полотенце.

Ребенка оставили у ворот въезда в родильное отделение. Охранник услышал плач, а когда вышел посмотреть, увидел младенца, завернутого в полотенце. Он забрал ребенка и отнес в приемное отделение родильного.

У новорожденной девочки еще кровоточила пуповина, температура ее тела в то время была 33°, что свидетельствует о том, что ребенок получил переохлаждение.

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