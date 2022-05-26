Подделал документы: в Украине разоблачили мужчину, который годами ввозил тонны удобрений из России (фото)

В течение 2020-2022 годов преступники ввезли в Украину и реализовали товара на сумму более 300 млн гривен.
В Украине разоблачили схему незаконного ввоза товаров из России. Гражданин РФ подделал документы на импорт минеральных удобрений и кормовых добавок и наладил преступную схему.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Мужчина зарегистрировал в Украине несколько предприятий и руководил ими с помощью назначенных руководителей, также граждан страны-агрессорки.
В течение 2020-2022 годов злоумышленники незаконно ввезли в Украину и реализовали национальным потребителям товара на сумму более 300 млн гривен.
"Указанные действия нанесли ущерб экономической и сельскохозяйственной независимости нашего государства, а также обеспечили значительные поступления в бюджет страны-агрессора", — говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе обысков были обнаружены, изъяты и наложены арест на минеральные удобрения и кормовые добавки общим объемом более 6,4 тысячи тонн. Общая сумма арестованных активов составляет около 150 млн. гривен.
Напомним, на Днепропетровщине полицейские обнаружили целую семью сторонников "русского мира". Трое местных жителей — женщина, мужчина и сын подозреваются в коллаборационной деятельности.
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