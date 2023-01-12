Подделка на "Обухов": в сети показали, как россияне украли украинскую туалетную бумагу

Один из самых известных в Украине брендов туалетной бумаги "Обухов" стал предметом воровства со стороны россиян.

Об этом пишут пользователи соцсетей, а также журналист Павел Бондаренко.

Он напомнил, что "русский мир" воровал все: балалайка — это татарская домра, матрешка — японская кукла фукурума, а "русская гармонь" — на самом деле немецкая, слово "водка" когда-то "заимствовали" у поляков, а сам напиток на Москву пришел — из Италии.

"Вот вам туалетная бумага, которую выпускают в России. Ничего не напоминает? Словом, воры и в большом, и в мелком. И так веками", — написал Бондаренко, опубликовав подборку фотографий с подделками на украинскую туалетную бумагу "Обухов".

"Обухов 65" в Украине часто называют народной бумагой из-за ее широкой популярности и доступности. В России же подделки на него имеют такие названия, как "Обуков", "ОбухоФ", "не Обухов", "Обуков".



Фотографии с поддельной на "Обухов 65" в соцсети Фейсбук активно ходят украинцы, высмеивая российского агрессора, указывая, что "на россии, пожалуй, лопухи кончились".

Напомним, что бумага "Обухов 65" производит Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов. Его качество и безопасность подтверждаются Сертификатами соответствия УкрСЕПРО и гигиеническими выводами МЗ Украины. Сам бренд является лидером продаж на украинском рынке туалетной бумаги на протяжении многих лет.

"Обухов 65" также экспортируется в другие страны. Туалетная бумага всегда была одним из лучших предложений по соотношению "цена-качество" в эконом-сегменте. Именно в этом может состоять одна из попыток россиян подделать украинскую продукцию.