Подделку COVID-сертификатов выведут в отдельную статью УК — Ляшко

Министр здравоохранения обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.

Правительство планирует вывести подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в УК, который передадим в Верховную Раду, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", — заявил он.

Глава украинского Минздрава также обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.

"Во-первых — это опасность для вашего здоровья, во-вторых, мы четко говорим: сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины", — подчеркнул Ляшко.

Министр предостерег: "Если кто-то из медицинских работников будет вовлечен в эти схемы, не полагайтесь ни на какую поддержку от Министерства здравоохранения. Мы первыми политически и коммуникационно это "подсветим".

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Глава ведомства убежден, что соответствующим правонарушениям нет места, когда "мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни".

"Нельзя дискредитировать кампании иммунопрофилактики еще и такими методами, потому что потом с теми "липовыми" справками люди попадают в реанимацию, и еще будут показывать нам, что это их вакцинация не защищает", — добавил Ляшко.

Он заверил в том, что в Украине сейчас действует жесткий контроль за недопущением выдачи подделок справок о прививке от COVID-19 или результате ПЦР-теста.

Ранее в Минздраве признали, что украинцы подделывают "COVID-паспорта", и анонсировали нововведения.

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