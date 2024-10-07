Подделывала выводы МРТ для уклонистов: у врача из Житомира изъяли более 4,4 млн грн

В Житомире полиция изъяла более 4,4 у врача, причастной к схеме уклонения от мобилизации.

Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, врач выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии.

"В частности, полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста в течение нескольких последних лет не проходили обследования МРТ, однако в их медицинской документации имеются следующие выводы. Все документы были подготовлены 56-летней врачом одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевание, что связано с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Житомирской области

Следователи провели обыски по месту жительства женщины: изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, ДБР разоблачило руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына Александра, занимающего руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, на незаконном обогащены.

Во время обысков у них обнаружили только наличными почти 6 миллионов долларов США, брендовые украшения и драгоценности. Также семье топ-чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, 9 автомобилей, недвижимое имущество за рубежом и т.д.

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