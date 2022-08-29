Подделывали документы и "отжимали" квартиры: в Днепре разоблачили группу мошенников (фото)

В Днепре разоблачили группу мошенников, которые "отжимали" квартиры пожилых и умерших граждан с помощью поддельных документов и подставных лиц. Им удалось завладеть правом собственности на три квартиры, за продажу которых получили три миллиона гривен.

Об этом сообщили 29 августа в Киевской городской прокуратуре.

Восьми злоумышленникам сообщили о подозрении по фактам мошеннического завладения объектами недвижимости и подделки документов, их задержали. Еще одного из участников объявили в розыск.

Во время проведения 30 санкционированных обысков правоохранители изъяли семь автомобилей, почти 3,2 млн грн, 22 мобильных телефона, 62 паспорта граждан Украины и для выезда за границу, компьютерную технику. Следствие продолжается.

Напомним, россияне продолжают раздавать свои паспорта на временно оккупированных территориях, чтобы "легализовать" свою захватническую войну. Темпы так называемой паспортизации на временно оккупированных территориях для врага – провальные.

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

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