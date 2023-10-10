Подделывали документы мужчинам: СБУ ликвидировала три новых схемы уклонения от мобилизации (фото)

Спецназовцы задержали двух организаторов в Черкасской области и в Хмельницком.

Служба безопасности Украины ликвидировала три новые схемы уклонения от призыва, действовали в центральных и западных областях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители ликвидировали три новых "ухилянтских схем", которые действовали в центральных и западных областях Украины. Срок в тюрьме получила и одна из организаторов незаконного выезда за границу мужчин.

"Ею оказалась глава райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета. За деньги чиновница помогала уклончанам скрыться за пределы Украины на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации сделки она привлекла своих подельников из местной медико-социальной экспертной комиссии", — рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали женщину в августе 2022 года при передаче клиенту "проплаченных" им фальшивых документов.

Кроме того, спецназовцы задержали еще двух организаторов в Черкасской области и в Хмельницком.

"Фигурантки предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва с дальнейшим бегством в Евросоюз за поддельными документами о плохом здоровье. Стоимость таких услуг составляла от 4 до 10 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за границу", — отметили в СБУ.

В Хмельницком СБУ задержала работницу местной аптеки, под видом бытовых разговоров с покупателями, подыскивала желающих "увернуться" от мобилизации.

После того, как она находила "клиента", обращалась к своему бывшему мужу, который работал в облвоенкомате и подрабатывал документы для уклонителей.

В Черкасской области правоохранители задержали эксработницу местной больницы в городе Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Для оформления подделки привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.

Напомним, что в ВСУ рассказали об уничтожении российских ВРГ в Херсонской области.

Читайте также: