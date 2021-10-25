Подделывали ковид-сертификаты и паспорта: в Украине мошенники создали аналог приложения "Дія"

Федоров пообещал найти "разработчиков".
В Украине "умельцы" создали фейковый аналог правительственного приложения "Дія". С его помощью несовершеннолетние покупают алкогольные напитки, а другие — подделывают сертификаты о вакцинации.
Об этом на своей странице в соцсети написал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Так, приложение работает на операционной системе Android. При чем скачать его можно с официального магазина приложений Google Play, а по прямой ссылке. С помощью программы пользователи могут подделывать ковидные сертификаты, а также создавать фейковые паспорта для продажи, например, алкоголя.
При этом документ пользователя не валидируются через QR.
"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ “паспорт заключенного”, а организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", — подчеркнул Михаил Федоров.
По предварительной информации, скачать такое приложение можно за 200 гривен. В свою очередь тем, кто пользуется этим приложением — грозит реальная ответственность по факту “подделки документов”.
Напомним, что Украина может оказаться в "черном" списке для цивилизованных стран из-за фальшивых COVID-документов.