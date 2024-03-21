Поддержит ли Польша чешскую инициативу о боеприпасах для Украины: Сикорский дал четкий ответ

Радослав Сикорский отметил, что Польша и финансово, и логистически поддержит инициативу Чехии по боеприпасам.

Чешская инициатива по закупке и передаче Украине боеприпасов хороша, и Польша финансово и логистически поддержит ее.

Об этом во время совместной пресс-конференции глав МИД Вышеградской группы (V4) в четверг в Праге заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает "Укринформ".

“Благодарю и поздравляю Чешскую Республику с прекрасной идеей инициативы по боеприпасам. Польша с удовольствием присоединится к ней не только финансово, но и логистически, чтобы боеприпасы попали куда нужно – на фронт”, — сказал Сикорский МИД Польши.

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Как отметил министр, главы внешнеполитических ведомств Вышеградской группы во время встречи подтвердили, что страны V4 ранее высказали во время Генассамблеи ООН.

"А именно, что российское вторжение является несправедливой войной, это – захватническая война, и что Украина имеет право на независимость и территориальную целостность в соответствии с международным правом. И это также касается соглашений, подписанных между Россией и Украиной о границах с подписью президента Путина", – отметил польский министр.

Венгерский и словацкий министры Петер Сийярто и Юрай Бланар подчеркнули, что Будапешт и Братислава не изменили своих позиций по отношению к Украине. В частности Сиярто отметил, что Венгрия не собирается поставлять оружие Украине, а концентрируется на гуманитарной помощи. Он также отметил, что отправка западных войск в Украину было бы очень опасным. В свою очередь, Бланар подчеркнул, что мир в Украине можно достичь исключительно дипломатическим путем.

Реагируя на слова венгерского и словацкого коллег, Сикорский подчеркнул, что призыв к переговорам, адресованный жертве агрессии, является "неуместным и фактически означает склонение жертвы нападения на сбор оружия". Глава польской дипломатии подчеркнул, что Путину нужно победить на поле боя.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что Чехия ищет боеприпасы и вооружение для скорейших поставок Украине по всему миру. При получении необходимого финансирования есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение нескольких недель.

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