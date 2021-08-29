Поддерживаем народ Украины: США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии

Вашингтон в очередной раз призвал Кремль прекратить агрессию.

Американское посольство обратилось к России в День памяти защитников Украины, а также Илловайск трагедии.

Сообщение дипломатического учреждения появилось на ее странице в Facebook.

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Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины.

"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 августа отмечают День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Праздник основан в 2019 году указом президента Владимира Зеленского. Он сегодня вместе с урядовциямы возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство.

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