Поддерживал Евромайдан, "боролся" за музей и рисовал неординарные картины: чем запомнится выдающийся художник Ройтбурд

Поддерживал Евромайдан, "боролся" за музей и рисовал неординарные картины: чем запомнится выдающийся художник Ройтбурд

Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни.

В воскресенье, 8 августа, стало известно о смерти директора Одесского художественного музея, выдающегося художника Александра Ройтбурда. Ушел из жизни художник на 60-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны, но предварительно, по некоторым данным, последние годы жизни художник боролся с онкологией.

Что известно о выдающемся художнике и чем запомнится украинцам Александр Ройтбуд, читайте в материале ТСН.ua.

Успешный художник, чье имя известно всему миру, Александр Ройтбурд родился в Одессе 14 октября 1961 года. Родители были инженерами. Увлечение живописью проявилось у него очень рано, хотя сам художник об этом шутил, говоря: "Я занялся искусством, чтобы не ходить каждый день на работу".

Учился в одесской художественной школе, а затем окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

Впоследствии, в 1990 годах, Ройтбурд сам стал организатором выставок современного искусства в Одессе. Так, уже в 32-летнем возрасте Ройтбуд основал ассоциацию "Новое искусство", впоследствии был президентом этой ассоциации.

В последующие годы он был председателем правления Центра современного искусства Сороса, а в 2001-2002 годах был региональным координатором фестиваля "Культурные герои".

Работал также директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Сейчас произведения художника представлены во многих галереях Украины и мира.

А в 2009 году картина Ройтбурда из серии "Прощай, Караваджо!" была куплена на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за рекордную на то время для украинской живописи сумму — $ 97 000.

Следует заметить, что Ройтбуд был активным участником Евромайдана в Одессе. А в июле 2018 года поддержал открытое письмо украинских деятелей культуры к заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

В течение жизни художник жил и работал в Одессе и Киеве.

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А вот после его победы на конкурсе на должность директора Одесского художественного музея в 2017 году началась настоящая война. Художника несколько раз увольняли и восстанавливали в должности. Художника обвиняли и в причастности к избиению бывшего руководителя музея, а также в том, что он пишет свои картины фекалиями.

Так, 4 сентября 2019 года депутаты Одесской ОГА уволили с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда (до того была неудачная попытка освобождения в июне 2019-го). Местные депутаты заявляли, что тогда это мол было политическое увольнение. Другая причина — это незаконное назначение, поскольку утверждают, что это якобы не согласовали с областными депутатами.

Кроме того, представителей "Оппозиционного блока" возмутили антироссийские высказывания художника. Между тем, тогдашняя временно и. о. председателя ОГА Светлана Шаталова раскритиковала увольнение Ройтбурда.

Также увольнение вызвало возмущение у одесситов. Тысячи людей вышли поддержать Александра Ройтбурда. После этого инцидента Ройтбурда все же восстановили в должности директора Одесского музея, но впоследствии снова инцидент повторился.

Заметим, что Одесский художественный музей Ройтбурда получил в полном упадке: в залах текли потолка — вода лилась прямо на картины. И за 1,5 года заведение изменился, в частности, благодаря меценатам.

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Александра Ройтбурда восстановили в должности директора Одесского художественного музея

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