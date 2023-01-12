Поддерживала Путина и войну: работница стратегического объекта на Ивано-Франковщине оказалась коллаборанткой

СБУ разоблачила работницу одного из стратегических объектов критической инфраструктуры Ивано-Франковской области на оправдывании российской агрессии и агитации за "русский мир".

Как сообщили в СБУ, уроженка и жительница Ивано-Франковской области распространяла в соцсети сообщения, направленные на признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины.

Агитаторка увлекалась российским военным руководством, распространяла российские нарративы относительно "нацизма" и поддерживала другие информационные кампании российской военной пропаганды.

Кроме того, женщина распространяла материалы, содержащие публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и действующей государственной власти путем российского вооруженного наступления, а также ведение на территории Украины агрессивной войны.

Во время обысков по месту жительства фигурантки СБУ изъяла компьютер и телефон с поличным. Агитаторку задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 109 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, на украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" задержали коллаборантку, которая поддерживала вторжение РФ и войну в Украине, но в то же время пыталась сбежать за границу.

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