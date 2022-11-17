Поддерживали Путина и восхваляли российскую армию: на Днепропетровщине задержали двух коллаборантов

Двое местных жителей публиковали в Сети российскую пропаганду и выражали свою приверженность стране-агрессорке.
В Павлограде Днепропетровской области полиция задержала двух коллаборантов. Местные жители публиковали в запрещенных в Украине соцсетях сообщения в поддержку действий российских властей и возвеличивали российскую армию.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
16 и 17 ноября правоохранители провели обыски в помещениях фигурантов и изъяли компьютерную технику.
Мужчин доставили в Павлоградский районный отдел полиции для установления всех обстоятельств преступления.
В ближайшее время фигурантам сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Коллаборанты в Украине.
Напомним, 15 ноября в поселке Ольшаны Харьковской области местная жительница сорвала с сельсовета флаг Украины, разорвала его и выбросила на землю. Коллаборантку задержала полиция.
В Херсоне, который 11 ноября украинские военные освободили из-под оккупации РФ, уже задержали двух коллаборантов и привязали их к фонарным столбам за помощь путинским войскам.
Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.
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