Поддерживали Путина и восхваляли российскую армию: на Днепропетровщине задержали двух коллаборантов

Двое местных жителей публиковали в Сети российскую пропаганду и выражали свою приверженность стране-агрессорке.

В Павлограде Днепропетровской области полиция задержала двух коллаборантов. Местные жители публиковали в запрещенных в Украине соцсетях сообщения в поддержку действий российских властей и возвеличивали российскую армию.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

16 и 17 ноября правоохранители провели обыски в помещениях фигурантов и изъяли компьютерную технику.

Мужчин доставили в Павлоградский районный отдел полиции для установления всех обстоятельств преступления.

В ближайшее время фигурантам сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Коллаборанты в Украине.

Напомним, 15 ноября в поселке Ольшаны Харьковской области местная жительница сорвала с сельсовета флаг Украины, разорвала его и выбросила на землю. Коллаборантку задержала полиция.

В Херсоне, который 11 ноября украинские военные освободили из-под оккупации РФ, уже задержали двух коллаборантов и привязали их к фонарным столбам за помощь путинским войскам.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

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